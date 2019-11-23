زاسبيكين: نقف على مسافة من الجميع بلبنان والامن ممسوك لكن الاقتصاد تراجع

أكد ​السفير الروسي​ في ​لبنان​ ​الكسندر زاسبيكين​ في حديث اذاعي أن "​روسيا​ لا تقف الى جانب طرف في لبنان دون طرف آخر"، مشددا على أننا "خىل المرحلة المقبلة سنواصل التعاون مع جميع الجهات في لبنان".

ورأى زاسبيكين أن "​الأمن​ في لبنان ممسوك ولكن ​الاقتصاد​ تراجع"، مؤكدا أن "لدى روسيا رؤية "بانورامية" لكل ما يحدث وهنا أعطة مثلا عن ​سوريا​"، مضيفا: "في سوريا كافحنا ​الارهاب​ جنبا الى جنب مع ​الجيش السوري​ و"​حزب الله​" واذا كان المبتغى الوصول الى اتفاقات في شمال سوريا فنحن أساسنا مسار الاستانة".

وعن كلام ​السفير الاميركي​ السابق بلبنان جيفري فيلتمان الاخير، لفت الى أن "فيلتمان يتحدث كخبير ونحن عمليا بالدبلوماسية ننطلق من الموقف الرسمي والافعال الاميركية كبلد وموضوع الاراء المختلفة في الادارة الاميركية قد يكون مهم النسبة للخبراء للروس ولكن بالنسبة لنا فنحن نهتم بالموقف الرسمي".

وتطرق الى كلام فيلتمان عن "حزب الله"، وأكد أن "صواريخ "حزب الله" تتعلق بالمواجهة مع اسرائيل اما ادخاله في ما يحدث في لبنان فهو محاولة خلافية وتصعيد لما يحدث في لبنان"، معتبرا أن "مثل هذه التصريحات غير مناسبة بالنسبة للرأي العام اللبناني في هذا الظرف"، مشيرا الى أن "الاميركي يحاول ان يتهم روسيا بمطامع توسعية وهذا ليس جديدا وهذا نلاحظه في السنوات الاخيرة".