علّق النائب ​جميل السيد​ على موضوع ​تشكيل الحكومة​ قائلا: "هي ليست ثورة ولا إنقلاباً، يعني، تركيب حكومة جديدة يستلزم مرحلة إنتقالية، أي حكومة زواج بين طاقم قديم وطاقم جديد، لذلك، انا مع حكومة مختلطة تكنوسياسية". وأضاف "لكن لدي محاذير: في غابة ​الدولة​ ستكون هنالك شراكة بين سياسيين وإختصاصيين، يعني ضباع وغزلان، وإنشالله الغزال يقدر ياكل ​الضبع​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: انا مع حكومة مختلطة تكنوسياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.