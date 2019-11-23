طلاب محتجون في حلبا نظموا مسيرة ووقفة أمام السراي الحكومي

نظم طلاب محتجون في حلبا مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للبلدة شملت العديد من ​المدارس​ خرج منها طلابها، وكانت وقفة امام ​سراي حلبا​ الحكومي طالب خلالها المشاركون ب​حكومة​ من المستقلين للاشراف على ​انتخابات​ نيابية مبكرة، ومحاكمة ومحاسبة الفاسدين ناهبي ​المال​ العام.

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