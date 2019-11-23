طلاب محتجون في حلبا نظموا مسيرة ووقفة أمام السراي الحكومي

نظم طلاب محتجون في حلبا مسيرة جابت الشوارع الرئيسية للبلدة شملت العديد من المدارس خرج منها طلابها، وكانت وقفة امام سراي حلبا الحكومي طالب خلالها المشاركون بحكومة من المستقلين للاشراف على انتخابات نيابية مبكرة، ومحاكمة ومحاسبة الفاسدين ناهبي المال العام.
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