ريفي: السلطة الحالية هي سلطة انبطاح امام المشروع الإيراني

أكد الوزير السابق أشرف ريفي في حديث إذاعي ان "الناس بالساحات ترفض المشاركة السياسية في الحكومة"، معتبرا ان "الفاسد لا يقوم بمكافحة الفساد وما يحصل اليوم من ادعاءات عراضات قضائية".
واعتبر ان "المكافحة الجدية للفساد تحصل مع السلطة القادمة وليس مع السلطة الحالية لأن السلطة الحالية هي سلطة انبطاح امام المشروع الإيراني، والسلطة القادمة بعد الثورة هي سلطة نزهاء تكافح الفساد".
وأضاف "إن الفريق الآخر يخشر الذهاب إلى حكومة من لون واحد لأن هذه الحكومة بحاجة إلى ثقة الشعب أولا، ومجلس النواب سحبت الوكالة منه شعبيا والانتفاضة اسقطت الحكومة ووجهت صفعة كبرى لمجلس النواب".
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