رد الوزير السابق ​محمد المشنوق​ على الوزير في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سليم جريصاتي​ قائلا: " الخطيئة الوطنية هي خرق ​الدستور​ في امتناع الرئيس عن استشارات التكليف، واعلانه شكل ​الحكومة​ وأعضائها، وهي السموم التي يشكو منها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لا من بيان رؤساء ألحكومة. الهواء الطلق هو إخراج البلد من أخطر أزماته لا الانصياع إلى ​الفساد​ السياسي والشعبوية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشنوق: الهواء الطلق هو إخراج البلد من أخطر أزماته لا الانصياع إلى الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.