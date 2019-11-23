وكالة الفضاء المصرية تعلن تأجيل اطلاق القمر الصناعي الاول "طيبة-1"

أعلنت وكالة ​الفضاء​ المصرية تأجيل إطلاق ​القمر​ الصناعى المصري الأول للاتصالات "طيبة -1".

وأشارت بوابة الاهرام المصرية الى أنه "كان من المقرر إطلاق القمر بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على ​صاروخ​ الإطلاق "آريان-5" من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم جويانا الفرنسى، ب​أميركا الجنوبية​ إلا أنه تقرر تأجيل الإطلاق لأسباب فنية ".

وأكدت أنه "من المقرر أن تحدد الشركة موعد إطلاق القمر الصناعي المصري في وقت لاحق".

ولفتت إلى أنه "من المخطط أن تصل فترة عمل "طيبة -1" إلى أكثر من خمسة عشر عاما بما يساهم فى توفير خدمات ​الإنترنت​ عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول ​شمال أفريقيا​ ودول حوض النيل".