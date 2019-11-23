الخارجية الأميركية: الإحتجاجات في إيران سببها سوء إدارة النظام

رأت ​وزارة الخارجية الأميركية​ ان "الإحتجاجات في ​إيران​ سببها سوء إدارة النظام وليس العقوبات".

هذا واندلعت المظاهرات في إيران بعد ساعات من الإعلان عن إصلاح في طريقة الدعم على الوقود، وهو تعديل يهدف إلى مساعدة من هم أكثر حاجة، لكن يترافق مع رفع كبير لأسعار البنزين، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد.

وامتدت التظاهرات سريعا إلى 40 مدينة ومنطقة أخرى بينها العاصمة طهران، وأحرقت خلالها محطات للوقود وهوجمت مراكز للشرطة ومجمعات تجارية ومساجد ومبان عامة وتم اعتقال مئات المتظاهرين بينهم طلاب جامعات.