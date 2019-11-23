البابا فرنسيس يطلق من اليابان رسائل ضد "النووي"









اسماء السيد - طوكيو: غادر البابا فرنسيس السبت تايلاند متوجّهًا إلى اليابان، حيث سيحمل الأحد رسائل قوية من أجل تدمير الأسلحة النووية، يوجّهها من مدينتي ناغازاكي وهيروشيما، اللتين تعرّّّّضتا لقصف بقنبلتين ذريتين.

أقلعت الطائرة التي تقلّ الحبر الأعظم صباح السبت من بانكوك، ويتوقع أن تحط في طوكيو عند الساعة 17:40 (08:40 ت غ)، بعد زيارته تايلاند، حيث أمضى أربعة أيام، ركز خلالها على الحوار بين الأديان، في هذا البلد ذي الغالبية البوذية، الذي يشكل فيه الكاثوليك أقلية صغيرة جدًا.

لنتعظ من الماضي

ستستمر زيارة البابا إلى اليابان أربعة أيام، وأبرز محطاتها يوم طويل في ناغازاكي (جنوب غرب) الأحد، ثم هيروشيما (غرب)، اللتين تعرّضتا قبل 74 عامًا لقصف أميركيتين بقنبلتين ذريتين، أسفر عن سقوط 74 ألف قتيل، و40 ألف قتيل على التوالي.

وكان الحبر الأعظم عبّر مرارًا عن إعجابه باليابان، التي كان يرغب في شبابه في زيارتها كمبشّر، لكنه اضطر للتخلي عن خطته بعد عملية جراحية في الرئة. وسيوجّه البابا نداء من أجل إزالة الأسلحة النووية بشكل كامل.

صرح في مطلع الأسبوع، في تسجيل فيديو وجّهه إلى اليابانيين، "أصلّي معكم، حتى لا تطلق القوة المدمّرة للأسلحة النووية أبدًا من جديد في تاريخ البشرية".

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وأكد أن "بلدكم يعي المعاناة التي سببتها الحرب"، داعيًا إلى "الاحترام المتبادل"، الذي "يؤدي إلى سلام آمن" يجب الدفاع عنه "بقوة".

اضطهاد المسيحيين

يشار إلى أن البابا فرنسيس هو أول حبر أعظم يتوجّه إلى اليابان، التي يبلغ عدد الكاثوليك فيها 440 ألف شخص من أصل عدد السكان البالغ 126 مليون نسمة، منذ زيارة يوحنا بولس الثاني في 1981.

وصلت المسيحية إلى اليابان مع أوائل المبشّرين الكاثوليك في 1549. لكن هذه الديانة منعت بعد بضعة عقود، وتعرّض المسيحيون للاضطهاد والتعذيب والقتل، في حال لم يتخلوا عن ديانتهم.

انعزلت اليابان عن العالم منذ بداية القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر. وعندما عاد المبشّرون إلى هذا البلد في تلك الفترة، فوجئوا باكتشاف "مسيحيين مختبئين"، أي عشرات الآلاف من اليابانيين، الذين أخفوا ديانتهم الكاثوليكية على مدى 250 عامًا، وتبنوا في الظاهر العقائد والشعائر اليابانية. كما يقوم البابا فرنسيس بتكريم هؤلاء خلال زيارته لناغازاكي الأحد.

ويتوقف الحبر الأعظم في هيروشيما الأحد ليلقي كلمة في نصب السلام، بالقرب من المكان الذي ألقى فيه الطيران الأميركي أول قنبلة ذرية في السادس من أغسطس 1945.

