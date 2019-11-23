حوار بين الحكومة ومعارضين في بوليفيا اعتبارًا من السبت









اسماء السيد - لاباز: أعلن وزير في الحكومة الموقتة في بوليفيا أن حوارًا بين هذه الحكومة ومختلف التيارات المعارضة لها سيبدأ السبت لإنهاء أزمة سياسية واجتماعية أسفرت عن سقوط 32 قتيلًا حتى الآن.

قال وزير الأشغال العامة يركو نونييز في تصريح لصحافيين الجمعة بصفته الناطق باسم الحكومة الموقتة بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس "عند الساعة 16:00 (20:00 ت غ) سنبدأ الحوار لإحلال السلم في البلاد". أضاف إنه حصل على موافقة كل التيارات المشاركة في التظاهرات التي اندلعت منذ رحيل موراليس إلى المكسيك.

تابع نونييز "سنبدأ الحوار غدًا (السبت) لنمتلك بلدًا خاليًا من الحواجز بنسبة مئة في المئة، وليتمكن من تحقيق السلام والعودة إلى الحياة الطبيعية". وأوضح أن المحادثات ستجري في القصر الرئاسي، مؤكدا أن "هناك رغبة كبيرة في تسوية هذا الفصل بأفضل طريقة وإنهائه".

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وكان موراليس (60 عامًا)، أول رئيس من السكان الأصليين لبوليفيا، استقال في العاشر من نوفمبر تحت ضغط تظاهرات المعارضة، وبعدما تخلى عنه الجيش. وهو يؤكد من المكسيك أنه ضحية "انقلاب".

اتهمت الحكومة الانتقالية الجمعة الرئيس السابق بـ"الفتنة والإرهاب"، بعدما حرّض أنصاره على إغلاق طرق حول لاباز، في تسجيل بثته السلطات.

وقال وزير الداخلية أرتورو موريو لوسائل إعلام عند مغادرته مبنى النيابة العامة، حيث حضر لتقديم الشكوى، "نطالب بالعقوبة القصوى للفتنة والإرهاب". ومنذ استقالة موراليس، يتظاهر أنصاره بشكل يومي في شوارع لاباز ومدن أخرى.