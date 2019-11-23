بوتن يعد بتطوير سلاح "لا مثيل له في الغرب"

دبي - بواسطة محمد فارس © El Khabar قدمت بواسطة وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بأن موسكو "ستحسن" سلاحا خاصا، وذلك بعد وقوع انفجار غامض في موقع تجارب أسفر عن سقوط 7 قتلى. وخلال حفل أقامه الكرملين لتكريم العلماء الذين قتلوا خلال التجربة، أكد بوتن لأراملهم أن "أزواجهن لم يمتن عبثا". وقال بوتن في تصريحات نقلها التلفزيون الروسي الجمعة: "مجرد حيازتنا لهذه التكنولوجيا الفريدة أهم ضمانة للسلام على الأرض". وشدد بوتين على أن السلاح الذي عمل العلماء على تطويره، لا مثيل له في الغرب.

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