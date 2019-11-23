انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد "الحمى القلاعية" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
انطلقت، اليوم السبت، فعاليات الحملة القومية الثالثة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكافة أحياء محافظة بورسعيد.
أكد الدكتور عاطف عيسى، مدير عام مديرية الطب البيطرى ببورسعيد، في بيان له، على أنه تم توفير اللقاحات والحقن والأرقام وشهادات التسجيل والسرنجات والبطاقات والزي الخاص بالعاملين، فضلا عن تجهيز السيارات المشاركة فى الحملة، وتقديم الدعم لتحقيق المستهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وناشد عيسى، المربين بتقديم المواشى للجان التحصين المتواجدة بالقرى، نظرا لأن مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع أمراض فيروسية ليس لها علاج سوى التحصين، مشيرا إلى أن هناك لجان الإرشاد والتوعوية تجوب القرى للتنبيه على المشاركة فى تحصين الماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، للحفاظ على الثروة الحيوانية لمصر.
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