111 مليون جنيه لتفعيل منظومة أمنية متكاملة بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء إنه يجرى تطبيق منظومة أمنية متكاملة متضمنة 750 كاميرات مراقبة بمنتجعات جنوب سيناء السياحية بتكلفة إجمالية 111 مليون جنيه.

وأضاف فودة أن حدود المحافظة مؤمنة على أعلى مستوى فيوجد 2 سيارة تأمين وتمشيط للطريق بكل 20 كيلو متر من حدودها بالإضافة إلى أنه نقطة حصينة علي طول الحدود بين مسافات من 50 إلى 100 كيلو متر.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المدن السياحية المهمة مثل مدينة شرم الشيخ محاطة بنقاط التفتيش علاوة على تقسيمها من الداخل لمربعات تنتشر بها ما يعرف بنقاط الغلق.

وقال فودة:"يجرى تأمين دور العبادة وجميع الكنائس بعدد من رجال الشرطة النظامية والسرية وشرطة السياحة واستخدام أحدث الأجهزة للكشف عن المفرقعات بالإضافة إلى الكلاب البوليسية المدربة على ذلك".