الشرطة تضبط 10 مشتبه بهم خلال حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة لإزالة كافة صور الإشغالات والتعديات بالمنطقة الأثرية بالهرم، وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون في ارتكابهم لمخالفات إشغال وإعاقة حركة الطريق للمارة والسائحين.

وأسفرت جهود الحملة الموسعة بدائرة المنطقة الأثرية في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط " 45 كرسي، 10 قلب شيشة، 2 استاند، 3 ميزان، 2 أسطوانة، 1 مدرج فاكهة، 100 لوح خشب، 150 سيخ حديد، 1 ونش، 314 إجمالي".

وفي مجال جهود البحث الجنائي تم ضبط، 10 حالات اشتباه، 6 بائعين متجولين، 3 تسول، 19 إجمالي".

تم تحرير محضر حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.