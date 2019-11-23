محكمة النقض تنظر طعن المتهمين في قضية "فتنة الشيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن المقدم من 3 متهمين في القضية رقم 3117 والمعروفة إعلاميا "بفتنة الشيعة"، على حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبه "عمرو. ي"، و "أبوسريع. و"، و"صابر. إ"، بالسجن المشدد لمدة 14 عاما في إعادة إجراءات محاكمتهم لاتهامهم بقتل حسن محمد شحاتة، و3 آخرين من أبنائه واتباعه عمدا في 23 يونيو عام 2013 لجلسة 23 نوفمبر القادم لاستمرار المداولة.

ينظر الطعن برئاسة المستشار فرحان بطران، وعضوية المستشارين جازم عبدالرؤوف وعادل إبراهيم وأحمد محمد وهشام إبراهيم والدكتور أكرم سيد وتامر سالم ولقي الدين عطا.

كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل رجل الدين حسن محمد شحاتة، و3 آخرين من أبنائه واتباعه عمدا، حين توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربا وطعنا حتى الموت.