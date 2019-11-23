موقع روسي: لا يمكن استبدال مصر بأي بلد سياحي أخر

أكد موقع ترافل رمبلر الروسي ،على أن الروس لن يجدوا مقصد سياحي سوى مصر لما تتمتع بمميزات تجعلها تتصدر قائمة أفضل الاماكن السياحية.

وأضاف انه منذ تعليق الرحلات بحثوا الروس عن بدائل في دول دافئة وما وجدوا.



وتابع أن السياح احبوا مصر بسبب الخدمة والطقس الدافئ في أي وقت

من السنة يذهبوا فضلا أن الاسعار منخفضة ومناسبة.واستطرد بالقول ان السياح الروس حاولوا الذهاب إلى دول أخرى ولم يشعروا بالراحة، إما لارتفاع الاسعار والغلاء الفاحش وإما لسوء الخدمة والاطعمة ووجود الحشرات