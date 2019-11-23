مجلس الأمن يتبنى إعلانًا يدين استخدام الأسلحة الكيميائية

تبنى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 بيانا يدين بأشد العبارات الأسلحة الكيميائية واستخدامها، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وجاء في البيان الذي طرحت مبادرته بريطانيا، أن "المجلس يؤكد مجددا أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك للقانون الدولي، ويدين بأشد العبارات استخدام هذه الأسلحة".

وأضاف أن "استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي وقت، من قبل أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

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وشدد المجلس على "ثقته الراسخة بأن المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يحاسبوا".

ووجه مجلس الأمن في بيانه دعوة "إلى كل الدول" للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على تدمير تلك الأسلحة ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها.

ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تعود إلى العام 1993 حيز التنفيذ في 1997، وانضمت إليها سوريا عام 2013، كما وقعت عليها إسرائيل لكنها لم تصادق عليها، فيما لم تنضم كوريا الشمالية ومصر وجنوب السودان إليها بعد.