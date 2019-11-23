الجيش الأمريكي يعلن عن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية طرابلس

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا اليوم السبت فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

وفي بيان عبر موقعها، قالت القيادة إن طائرة أمريكية غير مسلحة تابعة لها فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس يوم الخميس الماضي.

وأضاف البيان إن قوات القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تعمل حاليا على التحقيق في الحادث.

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وقالت القيادة العسكرية الأمريكية إنها تعمل في ليبيا باستمرار على تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرة إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع المسؤولين الحكوميين.

تتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم

المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتدور مواجهات عنيفة، في العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي، وقوات تابعة لحكومة الوفاق منذ أكثر من شهر، مخلفة 376 قتيلا على الأقل و1822 مصابا، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بنحو 38 ألفا و900، مشيرة إلى أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.