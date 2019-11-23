الجيش الأميركي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق طرابلس

أعلنت وزارة الدفاع الأميركيّة، فقدان أثر طائرة بلا طيّار تابعة للجيش الأميركي كانت تُحلّق فوق ليبيا،
وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة لإفريقيا (أفريكوم) في بيان، إنّ الطائرة غير المسلّحة "فُقِدت فوق طرابلس" الخميس.
وأضافت أنّ هناك تحقيقاً جارياً بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها.
وأوضح البيان أنّ القيادة تقود عمليّات لطائراتٍ بلا طيّار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمنيّ والمراقبة".
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وأشار بيان القيادة الأميركيّة إلى أنّ "هذه العمليّات ضروريّة لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا.
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