كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعتقل 46 شخصا انتقدوا العدوان على سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تركيا، اليوم السبت، اعتقال 46 شخصًا على خلفية مزاعم بالترويج "لدعاية إرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالعملية العسكرية التركية شمال شرقي سوريا.

وقد شنت تركيا حملة اعتقالات على المعارضين للعملية العسكرية، طالت أعضاء من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد.

واعتقلت القوات التركية، ستة وأربعين شخصا في مدينة أضنة جنوب شرق البلاد، على خلفية انتقادهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي التوغل التركي في سوريا، ووجهت إليهم السلطات اتهامات بالتحريض على الكراهية وإهانة الدولة التركية.

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وبحسب قناة العربية، شنت تركيا حملة قمع واعتقالات ضد المعارضين داخل البلاد للعملية العسكرية في سوريا حيث اعتقلت 121 شخصًا الشهر الماضي بالإضافة إلى التحقيق مع 500 آخرين بتهمة التحقير من شأن تركيا، حسبما أعلنت وزارة الداخلية، التي هددت بالمزيد من الاعتقالات.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض حزب الشعوب الديموقراطي المعارض، ثالث أكبر أحزاب البلاد لحملة قمع شديدة، وأعلن عن اعتقال رؤساء بلديات ينتمون له بعد إقالتهم، بسبب مواقفهم المعارضة لسياسات أنقرة وخاصة عدوانها على الأراضي السورية.

وكانت أنقرة شنت في 9 تشرين الأول أكتوبر الماضي عملية عسكرية شمال سوريا بهدف تقويض "وحدات حماية الشعب" الكردية، من خلال التوغل مسافة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في أراضي سوريا وإقامة منطقة آمنة.