كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلاح الجو الأمريكي ينقل سرب إف 35 من ولاية يوتا إلى الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت قاعدة هيل الجوية سربًا مجهزًا بمقاتلات من طراز إف 35 في نشر قتالي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ستاندارد إكزمينر".

وحسبما جاء بالصحيفة، نقلًا عن اللواء ستيفن بيهمر، قائد الجناح 388 المقاتل، غادر جنود من سرب المقاتلين 34 و 466 ولاية يوتا متوجهين إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، مساء يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، أن المقاتلات عادت من قاعدة "هل" الجوية، كبرى القواعد الجوية في ولاية يوتا الأمريكية، للانضمام إلى الجناح الاستكشافي الجوي 380، في 16 نوفمبر الجاري.

يشمل الأفراد الأمريكيون الأفراد الذين تم اختيارهم من وحدات الخدمة الفعلية والاحتياطية، كما ذكرت الصحيفة.

أرسل الجيش الأمريكي سربه المقاتل الرابع من قاعدة هيل الجوية إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا العام. عادت الطائرات والموظفون مؤخرًا من المنطقة بعد انتشار دام ستة أشهر في المنطقة.

يُعد سرب المقاتل الرابع والثلاثون جزءًا من الجناح المقاتل رقم 388 للقوات الجوية للولايات المتحدة في قاعدة هيل الجوية بالقوات الجوية بولاية يوتا.

في 2 أغسطس من العام 2016، أعلن سلاح الجو، أن الطائرة الرابعة والثلاثين قد أصبحت أول سرب لتحقيق القدرة التشغيلية الأولية مع F-35A، البديل لسلاح الجو من طراز F-35 Lightning II.

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سرب المقاتل 34، المعروف أيضًا باسم Rude Rams، مجهز بـ لوكهيد مارتن إف-35، أحدث طائرات مقاتلة من الجيل الخامس في الجيش الأمريكي.

​وتُعد "F-35" المقاتلة الأكثر تقدمًا وتطورًا في العالم، وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وهو الجيل الأحدث، تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بالإضافة إلى الجيش الأمريكي، فقد وصلت عدة طائرات منها إلى إسرائيل أخيرًا.

وحسبما جاء بصحيفة "ديفينس نيوز"، قالت رئيسة عمليات الاستحواذ في البنتاجون الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لا تشارك في الوقت الحالي في محادثات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن احتمال بيع مقاتلة أف-35 من إنتاج “لوكهيد مارتن”.

وقبل عامين في معرض دبي للطيران 2017، أكد نائب رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، اللواء ستيفن ويلسون، أن الولايات المتحدة تستعد لفتح محادثات مع الإمارات العربية المتحدة بشأن طائرة الجيل الخامس، مما يمهد الطريق لأول دولة خليجية للحصول على أحدث طائرة مقاتلة أمريكية.

أما اليوم، تركزت المحادثات مع الإماراتيين على ترقيات مقاتلات أف-16 الحالية في البلاد، كما قالت إيلين لورد، وكيلة وزارة الدفاع، خلال اجتماع مع الصحفيين. "لم تكن هناك أي إحاطات سرية مع دولة الإمارات العربية المتحدة حول الأف-35″، تقول. “لن يكون هناك أي مناقشات حول الطائرة هذا الأسبوع، وليس لدينا أي مناقشات مستمرة مع الإماراتيين في الوقت الحالي. نحن، داخل الولايات المتحدة، نناقش كيف قد ينتهي بنا المطاف في هذه الأمور”.

هذا ولم تحدد لورد ما إذا كانت المحادثات بشأن الأف-35 مع الإمارات قد بدأت على الإطلاق. كما أنها لم تميّز التفكير الحالي لوزارة الدفاع بشأن عملية بيع محتملة للطائرات إلى الإمارات أو دول الخليج الأخرى، مثل ما إذا كانت الولايات المتحدة تحتفظ بمخاوف بشأن أمن تصدير الطائرة المقاتلة إلى المنطقة.

وأضافت: “يعمل الإماراتيون الآن على شراء طائرات أف-16، لذلك نحن نتحدث عن ترقية أسطول هذه طائرات”.