كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وفقدان 10 أشخاص في غرق قارب صيد بالمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلب قراب صيد قبالة ساحل مدينة طانطان، على بعد 856 كيلومترا جنوبي العاصمة الرباط، حسبما قال قطاع الصيد البحري في المغرب.

وأصدر قطاع الصيد البحري بالمغرب، بيانًا اليوم السبت، أكد أن الحادث أسفر عن وفاة صيادين اثنين بينما لا يزال تسعة على الأقل في عداد المفقودين.

وأضاف البيان أن قاربي صيد عثرا على الجثتين بينما تواصل السلطات المختصة في المغرب البحث عن ناجين.

وقد غادر القارب ميناء طانطان المغربي يوم الخميس، ولم يرسل أي نداءات استغاثة.

وفي سياق آخر، واعتاد المهاجرون الذين تجمعوا في المغرب، توسيع الأسوار السلكية التي يبلغ طولها 6 أمتار (19.5 قدما) والتي تفصل سبتة عن المغرب، ولكن نادرا ما يحاولون العبور باستخدام السيارات.

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وبمجرد الوصول إلى سبتة، عادة ما يتقدم المهاجرون للحصول على حق اللجوء أو ينتظرون فرصة للسفر إلى البر الرئيسي لإسبانيا.

وقالت "يوروبا برس" إن 4 مهاجرين يتلقون العلاج في مستشفى سبتة، بسبب إصابات طفيفة في المعبر.

الحدود المغربية–الإسبانية تقع على طول بلاثاس دي سوبيرانيا, سبتة, مليلية و جزيرة البران على طول الساحل الشمالي من المغرب.

بين المغرب وسبتة الحدود المعروفة باسم سياج سبتة الحدودي, ويقع أيضا بين مليلية والمغرب الحدود المعروفة باسم سياج مليلية الحدودي