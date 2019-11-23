بينهم حسن زيد.. مقتل 3 من قيادات المليشيا جنوب صنعاء

السبت 23 نوفمبر 2019

قتل ثلاثة من أبرز القيادات الميدانية بمليشيات الحوثي الانقلابية، في كمين مسلح جنوب العاصمة صنعاء.



ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر محلية “أن القادة الحوثيين، عادل الاسدي، حسين زيد، حافظ الاشول، لقوا مصرعهم في كمين مسلح بمديرية ضوران محافظة ذمار”.

وذكرت المصادر “أن الثلاثة القياديين كانوا في طريقهم إلى صنعاء، أثناء تعرضهم لكمين مسلح تبعه إلقاء قنبلة على السيارة التي كانت تقلهم مما أدى إلى مصرعهم في الحال”.

Advertisements

فيما قالت مصادر قبلية ان القادة الحوثيين قتلوا في انفجار السيارة التي كانت تقلهم بمنطقة ضوران شمال غرب محافظة ذمار، ليلة السبت، وسط ظروف غامضة، وسط اتهامات لقيادات حوثية أخرى بتصفيتهما”.

وتابعا المصادر أن ”التوتر يسود المنطقة، إثر هذا الحادث الغامض، ما اضطر الميليشيات الحوثية، إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث“.

وجاء ذلك بعد أيام فقط من تصاعد الخلافات بين قيادات حوثية بسبب تعيينات في ”مناصب إدارية عليا“ منها مدراء لبعض المكاتب الحكومية، ولم يكن لمنطقة ضوران حصة من قوائم تلك التعيينات