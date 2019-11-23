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شكرا لقرائتكم خبر عن بن حبريش: حضرموت قادرة أن تدير نفسها بنفسها والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
قال الشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول محافظة حضرموت، إن المحافظة قادرة على أن تدير نفسها بنفسها دون أي تدخلات من بعض الجماعات.
وكتب بن حبريش في تغريدة نشرها على تويتر:" حضرموت قادرة أن تدير نفسها بنفسها دون أي تدخلات من بعض الجماعات وإن كانت ترى بأنها جديرة لتحكم حضرموت".
وتابع: حضرموت اليوم ليست حضرموت الأمس فالشعب الحضرمي شعب واع ولن يسمح للغريب بالتدخل في شؤون بلاده.
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