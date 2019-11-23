شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب الحكومة الاسترالية بمراجعة آلية الدعم الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 طالب سفير اليمن غير المقيم في كانبرا الدكتور عبدالغني الشميري اليوم الحكومة الاسترالية بمراجعة آلية الدعم الخاصة ببرنامج الغذاء العالمي الذي تساهم فيه استراليا بحيث تصل تلك المساعدات الي مستحقيها خاصة مع تعمد ميليشيا الحوثية الانقلابية بتوجيه تلك المساعدات الي غير الجهات المستهدفة وبيعها في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال لقائه مع مديرة المساعدات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية وقطاع الشراكات بوزارة الخارجية الاسترالية راشيل موري التي ابدأت اسفها لتدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. Advertisements وقالت ان بلادها بصدد مراجعة السياسية الخاصة بالمساعدات الإنسانية وفق آلية اكثر دقة وبما يخدم الجهات او الأطراف الاكثر الحاحا للوصول الي المساعدات الإنسانية. وأكدت ان تعيين سفير لدي استراليا سيفتح الأبواب المباشرة للتعاون والتنسيق بين البلدين خاصة في جانب المساعدات الإنسانية.

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