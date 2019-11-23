البحسني يوقّع اتفاقية انشاء أول محطة كهربائية متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية 

السبت 23 نوفمبر 2019

وقّع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم على اتفاقية انشاء محطة كهربائية بالطاقة الشمسية لحقل مياه ثلة بالمكلا بقدرة 520 كيلواط ، بكلفة 749 ألف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة .



وستعمل المحطة التي سيم انجازها بموجب الإتفاقية خلال 4 أشهر ، على تشغيل 12 بئر للمياه تعمل بحقل ثلة الشرقي والغربي عبر الطاقة البديلة "الطاقة الشمسية" حيث ستوفر 30% من الطاقة الكهربائية ووقود الديزل .

وتعد هذه المحطة المتكاملة بالطاقة الشمسية هي الأولى على مستوى الجمهورية ستعمل على تشغيل حقل متكامل للمياه .

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وأكد محافظ حضرموت أهمية المشروع ، واتجاه المحافظة نحو اقامة مشاريع حيوية بالطاقة البديلة عبر محطات الكهرباء بالطاقة الشمسية .

وقع الاتفاقية الى جانب المحافظ، عن الجهة المشرفة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت مديرها العام المهندس وهيب يسلم غانم، وعن الجهة المنفذة شركة الوادي للطاقة الكهربائية مديرها العام د. عمر سعيد بن فريجان.