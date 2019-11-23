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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تشارك في حوار المنامة للأمن الإقليمي في نسخته الـ 15 والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
تشارك اليمن في حوار المنامة (للأمن الإقليمي) في نسخته الـ 15 خلال الفترة من ٢٢- ٢٤ من الشهر الجاري بوفد برئاسة مستشار رئيس الجمهورية عبدالملك المخلافي وعضوية وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش وسفير اليمن لدى مملكة البحرين الدكتور علي حسن الاحمدي.
وتناقش القمة عدد من الملفات المتصلة بالشرق الأوسط وسبل تطوير وتعزيز تكامل امني للاستقرار في المنطقة ومعالجه ووضع الحلول للإشكاليات الأمنية العالقة وتبادل وجهات النظر فيما يخص التحديات الأمنية في عدد من البلدان العربية والإسلامية.
وتنظم وزارة الخارجية البحرينية حوار المنامة (للأمن الإقليمي) بالتعاون والتنسيق مع المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، ويشارك فيه عدد من القيادات السياسية ورؤساء الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية ومجموعه من الباحثين والمفكرين ورجال المال والأعمال والشخصيات الثقافية من أسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية واللاتينية وأوربا.
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