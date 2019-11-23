2019-11-23 | 08:30
المصدر:
0 مشاهدة
أكد الأسطورة الإيطالية، فرانشيسكو توتي، نجم روما السابق، أنه لن يعود للعمل في نادي الذئاب، طالما تواجدت الإدارة الحالية.
وقال توتي في تصريحات لإذاعة "Radio": "احترم قراري الذي اتخذته، عندما قررت مغادرة عملي في إدارة النادي، وأريد التمسك به، حتى لو طُلب مني العودة مرة أخرى".
وأضاف: "أريد متابعة اللاعبين، ونقل تجربتي إليهم".
وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا، إلى وجود محادثات مع مستثمرين أمريكيين لشراء النادي، وعن ذلك، قال توتي: "لا أعتقد أن الإدارة الحالية ستفرط في النادي بسهولة، ستتمسك بالبقاء.. لكن مع ذلك، أتمنى أن يتوج روما بلقبي الدوري ودوري الأبطال، أيًا كان رئيسه".
كانت هذه تفاصيل خبر أسطورة روما يحدد شرط العودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.