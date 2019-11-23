أسطورة روما يحدد شرط العودة

وكان توتي قد رحل عن منصبه كمدير لروما، قبل عدة أشهر، بسبب خلافات مع جيمس بالوتا، مالك النادي.

وقال توتي في تصريحات لإذاعة "Radio": "احترم قراري الذي اتخذته، عندما قررت مغادرة عملي في إدارة النادي، وأريد التمسك به، حتى لو طُلب مني العودة مرة أخرى".



وأضاف: "أريد متابعة اللاعبين، ونقل تجربتي إليهم".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت مؤخرا، إلى وجود محادثات مع مستثمرين أمريكيين لشراء النادي، وعن ذلك، قال توتي: "لا أعتقد أن الإدارة الحالية ستفرط في النادي بسهولة، ستتمسك بالبقاء.. لكن مع ذلك، أتمنى أن يتوج روما بلقبي الدوري ودوري الأبطال، أيًا كان رئيسه".

