نائب يستبعد تلبية جميع المطالب خلال 45 يوماً ويحذر من الدخول بـ'نفق مظلم'

استبعد النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، السبت، قدرة الحكومة على تلبية جميع المطالب الجماهيرية خلال مدة 45 يوماً، معتبراً أن الحكومة ليس لديها "عصا سحرية" خاصة أن هناك بعض المطالب بسقوف عالية، فيما حذر من دخول العراق في "نفق مظلم".
وأضاف القدو، أن "اجتماع القوى السياسية في منزل الحكيم قبل أيام خرج بعدد من التوصيات وأعطى الحكومة مهلة 45 يوماً لتنفيذها، وإجراء إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب المتظاهرين، لكن أشك بقدرة الحكومة على الاستجابة لتلك المطالب خلال المدة المحدة لأنها لا تملك عصا سحرية لتحقيق ذلك"، لافتاً إلى أن "الحكومة مطالبة بإجراء إصلاحات حقيقية تلبي المطالب الجماهيرية".
وتساءل القدو، "هل أن استقالة الحكومة ترضي الجماهير المننفضة؟"، مشدداً على أن "هناك سقوفاً عالية لبعض المطالب كالمطالبة بإزالة الحكومة والنظام السياسي بالكامل، يقابلها مطالب عقلانية من الممكن الاستجابة لها خلال فترة زمنية معينة".
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