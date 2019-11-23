الرافدين يوجه دعوة إلى موظفين ومتقاعدين بخصوص السلف والقروض

دعا مصرف الرافدين، السبت، بعض موظفي دوائر الدولة والمتقاعدين من حاملي بطاقات "الكي كارد والماستر كارد" من المصرف حصراً إلى تحديث أرقام هواتفهم المسجلة لدى المصرف حتى يتم إيصال رسائل نصية لغرض شمولهم بالسلف والقروض. وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض الموظفين والمتقاعدين الذين قاموا باستبدال أرقام هواتفهم أو التي تعرضت للتلف عليهم تحديث ارقام هواتفهم من خلال الاتصال برقم خدمة الزبائن 422 وذلك لضمان وصول رسائل المصرف الترويجية لهم وإبلاغهم بشمولهم بالسلف والاستفادة من الخدمات المصرفية الأخرى التي يمنحها المصرف لهم".



جدير بالذكر أن مصرف الرافدين باشر خلال السنوات الماضية بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق آليات وضوابط معينة.

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