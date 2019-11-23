وزير خارجية الأردن بمنتدى المنامة: داعش يتغذى على الفوضى

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن تنظيم داعش الإرهابي يتغذى على الفوضى في منطقتنا، وإن وحدتنا العربية هي الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب.

وأضاف وزير خارجية الأردن، في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله السبت في العاصمة البحرينية، أن دول المنطقة تحتاج إلى أن تكون أكثر صرامة في قراراتها لدحر الإرهاب، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي عليه العمل على وضع خطط بديلة للأزمات التي تواجه الدول الممزقة في المنطقة.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "مصر دولة قائدة ولا نستطيع تجاهل دورها الفعال في الحفاظ على الأمن بالمنطقة".

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وحول الأزمة الإيرانية أكد الصفدي أنه "لا توجد دولة عربية تريد التورط مع إيران، ما نريده هو الاحترام والسلام".

ولفت إلى أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية "غير شرعية" وتهدد استقرار المنطقة.

وحول الأزمة السورية، أكد وزير الخارجية الأردني أنها تتفاقم و"حتى الآن لا نستطيع القول إننا قدما حلولا فعالة بشأنها".

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة، وتعوق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.