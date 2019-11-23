البنتاجون يعلن فقدانه طائرة استطلاع مسيرة فوق طرابلس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، السبت، فقدانها طائرة استطلاع مسيرة في الأجواء الليبية، كانت في مهمة لرصد نشاط التنظيمات الإرهابية لافتة إلى بدء تحقيق في ملابسات الحادث.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، إن الطائرة غير المسلحة "فقِدت فوق طرابلس" الخميس وأضافت أن هناك تحقيقا جاريا بشأن هذه الحادثة، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

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وأشار بيان القيادة الأمريكية إلى أنها الطائرة المسيرة كانت تحلق بغرض رصد النشاط الإرهابي وتقييم الوضع الأمني في ليبيا.

وتعاني ليبيا من الفوضى في ظل سيطرة مليشيات إرهابية على عاصمتها. وكانت أفريكوم قد شنت سلسلة غارات في سبتمبر/أيلول الماضي على تمركزات تنظيم داعش في الجنوب البلاد، أسفرت عن مقتل 46 قيادياً إرهابياً من بينهم حمزة التباوي المطلوب دولياً، أحد عناصر قوة حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق.

وتنصب مهمة القوات الأمريكية العاملة في أفريقيا على مواجهة التنظيمات الإرهابية في القارة، وتأسست أواخر 2007 لكنها بدأت نشاطها في 2008.

وتتواكب مهمة القوات الأمريكية في مواجهة الإرهاب مع إطلاق الجيش الليبي عملية طوفان الكرامة في أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس وغرب البلاد من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التي تقاتل في صفوف حكومة السراج.