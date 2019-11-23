وزير خارجية البحرين: توجد دول في المنطقة تفضل الصراع على التعاون

قال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن هناك دولا في منطقة الشرق الأوسط تفضل الصراع على التعاون وتهدد أمن الدول المجاورة.

وأضاف في كلمته أمام منتدى حوار المنامة الذي انطلقت أعماله، السبت، أن البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي تؤدي دورا مهما في تأمين المنطقة، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بمحاربة كل أنواع الإرهاب مثل داعش والقاعدة ومليشيا الحوثي والخلايا الإيرانية.

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن حجر الأساس لاستقرار المنطقة، مؤكدا أن بلاده مستمرة في إنشاء تحالف الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن.

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وندد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، باستمرار إيران في التدخل بشؤون دول المنطقة مثل العراق، موضحا أن إيران لا تهتم بالشعب العراقي أو الاقتصاد بل بمصالحها الخاصة فقط، وتتدخل في لبنان من خلال حزب الله، كما تستمر في دعم مليشيا الحوثي باليمن وتوفر لهم الأسلحة والشعارات.

وتابع "لمسنا التدخل الإيراني في البحرين لفترة طويلة، كما هاجمت إيران منشآت نفطية في السعودية وسفنا في بحر عمان".

ورأى وزير الخارجية البحريني أنه من الأفضل أن يكون هناك اتفاق نووي يمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية وإيقافهم من تسليح صواريخهم، مؤكدا أن دول المنطقة تفتقد الثقة عند التعامل مع النظام الإيراني.

وانطلقت أعمال المنتدى، السبت، في مملكة البحرين للمرة الخامسة عشرة بحضور عالي المستوى من وزراء وخبراء وأكاديميين وخبراء في السياسة والأمن ومن العسكريين للبحث وتبادل الآراء والأفكار والرؤى فيما يجري بالمنطقة والعالم من قضايا وأحداث مهمة تشكل في مجملها تحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار الدول كافة وتعيق مسيرة تقدمها ونموها ومستقبل شعوبها.