صحيفة: "تركيا أردوغان" خارج القانون الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت صحيفة الوطن الإماراتية إن كل أنواع الجرائم الإنسانية وجرائم الحرب باتت من يوميات شمال شرق سوريا المحتل، ولاشك أن التغيير الديموغرافي بتهجير أهالي المنطقة وغالبيته كوردية، مصنفة ضمن الاعتداءات التي تقوم بها تركيا والمليشيات المتعاملة معها، وهو ما كان معروفاً مسبقاً منذ أعلنت تركيا عن نيتها غزو المنطقة واحتلال أقسام منها بحجة إقامة منطقة آمنة، وخلال ذلك تم ارتكاب جميع الجرائم من قتل وخطف وتنكيل ونهب وتهجير، علماً أن أحد الأسباب التي تتذرع بها تركيا هو إعادة ملايين السوريين إلى شمال شرق الفرات في سوريا، لكن لم تعط أي تبرير حول مصير أكثر من 1.5 مليون سوري بينهم مئات الآلاف من الأكراد الذين يعرف الجميع أنهم سيفرون خارج مناطقهم لأنهم يعرفون أهداف أنقرة والمليشيات العاملة بإمرتها وما ينوون ارتكابه.



وأضافت الصحيفة "رغم أن تركيا تغطي ما تقوم به بحجة التوافق مع الولايات المتحدة والتنسيق مع روسيا، لكن ماذا عن ارتكاب الجرائم التي تقوم بها؟ وماذا لو كان هذا الاتفاق مخالفاً للقانون الدولي، هل سيكون ذلك بشكل دائم خاصة في غياب أي جدول زمني سوى السيطرة على المنطقة الواسعة والاستيلاء على ما بها من ثروات، وهل يمكن للمجتمع الدولي أن يقول كلمته في مواجهة هذا العدوان التركي؟ علماً أن جميع الأطراف الفاعلة متفقة على حماية وحدة الأراضي السورية ومنع تقسيمها.

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وتابعت " "تركيا أردوغان" دولة خارج القانون الدولي، وخارج حتى قوانينها ذاتها، ولاشك أن ما يعانيه شعبها وبشكل علني خاصة منذ المحاولة الانقلابية المزعومة يؤكد سطوة الديكتاتورية والحزب الواحد والشخص الواحد الذي يتحكم بقراراتها دون أن يأخذ بالاعتبار المواقف سواء داخل تركيا أو خارجها، في الداخل التركي قضايا تهم الشعب التركي، لكن لا يمكن تحت أي حال السكوت عما تقوم به تركيا في عدد من دول الجوار والمنطقة، من سوريا إلى العراق وجبهة الحرب الإعلامية مع مصر واحتضان المطلوبين والإرهابيين ووصولاً إلى ليبيا التي تتلقى مليشياتها كل الدعم من النظام التركي.

ولفتت إلى أن سوريا تبدو الأكثر تأثراً بسياسة أردوغان بحكم أنها دولة حدودية لتركيا وتتشارك معها حدوداً بأكثر من 800 كيلو متر، وأردوغان يدعي القلق من قيام كيان كردي في شمالها يكون له تداعياته في الداخل التركي ذاته لوجود ملايين الأكراد، لكن هذا ليس مبرراً لتشريع الاحتلال أو محاولة فرضه كأمر واقع، كون الهدف الحقيقي هو ثروات شمال شرق الفرات فهي تحوي آباء النفط وحقول القمح التي يكفي موسم واحد منها سوريا ذاتها لسنوات .. وهو ما يثير الأطماع التركية لهذه المنطقة بالذات، في حين تعتمد على تجنيد مليشيات وفصائل إدلب وغالبيتها إرهابية ومتشددة وفق كافة المواقف الدولية لتحقيق مخططاتها ونواياها .. فهل تواصل تركيا مستغلة الموقف الدولي "الخجول" أم سيكون هناك تحول ما؟.

واختتمت صحيفة " الوطن " افتتاحيتها بالقول " محاسبة تركيا على جرائمها وخاصة التغيير الديمغرافي الذي تقوم به يجب أن يكون حالة دولية تامة وألا يكون هناك أي سكوت من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ما تقوم به تركيا"