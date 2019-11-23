بارلي: هناك فك ارتباط تدريجي أميركي بالشرق الأوسط

رأت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، في كلمة لها خلال مؤتمر " حوار المنامة" أن "هناك فك ارتباط تدريجي أميركي بالشرق الأوسط"، مشيرة الى أن " المنطقة معتادة على مد وجزر في ارتباط الأميركيين".
وسألت بارلي: "أين عناصر الاستقرار في استهداف السفن وتفجير المنشآت النفطية؟"، لافتة الى "أننا أرسلنا للسعودية رادارات متقدمة بعد اعتداء بقيق".
وشددت على أن "كل التابوهات الدولية انتهكها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهذه الإنتهاكات شملت حصار وأسلحة كيميائية وأكاذيب"، مؤكدة أن "تركيا استهدفت القوات الكردية التي ساعدتنا في القضاء على "تنظيم داعش،" وهذا التنظيم لا يمكن إعادة بناؤه بعد مقتل قادته".
ولفتت بارلس الى أن "المحاولات الإيرانية للسيطرة على العراق مرفوضة من العراقيين ونحن لن نجبر على الاختيار ما بين أصدقاؤنا بما فيهم إيران كما سندعم الأصدقاء ولن نتخلى عنهم"، مشيرة الى "أننا سنحاول إشراك أصدقاؤنا الأوروبيين للعب دور الوساطة في المنطقة".
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