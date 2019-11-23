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تركيا ترفع الحظر على المواصلات البحرية وتطلق عبارة بحرية الى القرم

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رفعت ​تركيا​ الحظر المفروض على المواصلات البحرية مع شبه جزيرة ​القرم​.

وقررت تركيا استئناف تسيير العبارة البحرية من ميناء زونغولداك التركي المطل على البحر الأسود إلى ميناء كيرتش الروسي في شبه جزيرة القرم.

وذكرت ​تقارير​ إعلامية روسية نقلا عن ، مديرة المركز الإقليمي الجنوبي لدعم ​الصادرات​، ناتاليا سيروفا أنه "تم تأكيد إطلاق العبارة من زونغولداك إلى كيرتش مرة واحدة في الأسبوع".

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وكانت تركيا قد رفضت في تشرين الأول 2017 استقبال أي ​سفينة​ قادمة من القرم تطبيقا للحظر المفروض على ​روسيا​ بعد انضمام شبه جزيرة القرم إليها.

واستعادت شبه جزيرة القرم وضعها الأصلي كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها وقبل ذلك كانت القرم تابعة لجمهورية ​أوكرانيا​.

وقررت ​القيادة​ السوفيتية نقل تبعية القرم إداريًا من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن الماضي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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