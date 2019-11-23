تركيا ترفع الحظر على المواصلات البحرية وتطلق عبارة بحرية الى القرم

رفعت ​تركيا​ الحظر المفروض على المواصلات البحرية مع شبه جزيرة ​القرم​.

وقررت تركيا استئناف تسيير العبارة البحرية من ميناء زونغولداك التركي المطل على البحر الأسود إلى ميناء كيرتش الروسي في شبه جزيرة القرم.

وذكرت ​تقارير​ إعلامية روسية نقلا عن ، مديرة المركز الإقليمي الجنوبي لدعم ​الصادرات​، ناتاليا سيروفا أنه "تم تأكيد إطلاق العبارة من زونغولداك إلى كيرتش مرة واحدة في الأسبوع".

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وكانت تركيا قد رفضت في تشرين الأول 2017 استقبال أي ​سفينة​ قادمة من القرم تطبيقا للحظر المفروض على ​روسيا​ بعد انضمام شبه جزيرة القرم إليها.

واستعادت شبه جزيرة القرم وضعها الأصلي كأحد الأقاليم الروسية في عام 2014 بمشيئة سكانها وقبل ذلك كانت القرم تابعة لجمهورية ​أوكرانيا​.

وقررت ​القيادة​ السوفيتية نقل تبعية القرم إداريًا من روسيا إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية في مطلع خمسينات القرن الماضي.