الشرطة المصرية تقبض على 5 مصريين نفذوا 42 عملية سرقة بالرياض

نقلت وكالة الأنباء ​السعودية​ الرسمية "واس" عن المتحدث باسم ​الشرطة​ في العاصمة ​الرياض​ المقدم شاكر التويجري إنه وبعد "المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن تمكن ​الأجهزة الأمنية​ بشرطة المنطقة من القبض على أفراد تشكيل عصابي مكون من خمسة أشخاص من الجنسية المصرية تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع".

وأضاف: "ذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المستودعات ومقار الشركات والمؤسسات التجارية من خلال كسر الأقفال الخارجية، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكابهم 42 حادثة جاوزت قيمة المسروقات بها مبلغ المليون وسبعمائة ألف ريال، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية".

واشار الى ان "شرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص ​وزارة الداخلية​ على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل".