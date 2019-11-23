خارجية البحرين: إيران تتدخل في لبنان من خلال حزب الله وذلك أدى الى الشلل

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن "إيران تتدخل في لبنان من خلال حزب الله،" معتبرا أن "ذلك أدى الى شللٍ في البلد".
و في كلمة له خلال مؤتمر "حوار المنامة"، شدد على "أننا بحاجة لخطة عمل شاملة تمنع إيران من تدخلاتها في المنطقة، فنحن نعاني من التدخلات الإيرانية منذ 40 عاماً إلا أننا لم ولن نطالب بتغيير النظام في إيران"، مشيرا الى أن "إيران هي من أنشأت الحوثيين ودعمتهم وأدلجتهم كما انها لا تهتم بالعراقيين وشؤونهم".
ولفت الى "أننا في البحرين لدنيا علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة، بينما علاقاتنا مع روسيا والصين قديمة وتتطور"، معتبرا أن "العالم يستفيد من هذه المنطقة ويتحمل جزء من المسؤولية".
وجزم خليفة أن "التزام البحرين بمجلس التعاون الخليجي ثابت وتحملنا في الخليج العديد من الأمور وبقينا ثابتين"، مؤكدا أن "الثقة غائبة في التعاون مع إيران وما زلنا ملتزمون بمحاربة الإرهابيين ووكلاء إيران في المنطقة".
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