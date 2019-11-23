سليمان: المعنى الحقيقي للاستقلال هو احترام ارادة اللبنانيين الذين ملأوا ساحات الوطن

رأى النائب ​محمد سليمان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "المعنى الحقيقي للاستقلال هو احترام ارادة اللبنانيين الذين ملأوا ساحات الوطن من ​الشمال​ الى ​الجنوب​ وذلك عبر تلبية مطالبهم ويكون ايضا بالالتزام ب​الدستور​ من خلال اجراء ​الاستشارات النيابية​ الملزمة فورا وصولا الى تشكيل ​حكومة​ انقاذية من الاختصاصيين".

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