عبدالله: نعلن رفضنا وشجبنا لكل منحى قمعي في التعبير عن الرأي

رأى النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "لو أن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، قامت بالدور المرسوم لها، ورفعت حجم التغطية بمساهمة المصارف، التي راكمت ارباحا طائلة خلال السنوات الأخيرة، لما كنا شهدنا تهافتا للناس على سحب ودائعها، ولما تراجعت ثقة المواطن بالنظام المصرفي. هل هو إهمال، ام تقصير مقصود؟".
من جهة أخرى، أكد انه "نعلن رفضنا وشجبنا لكل منحى قمعي في التعبير عن الرأي، أو تضييق على الاعلام كما حصل مع محطة الجديد".
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