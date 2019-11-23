الحواط: ما يجري في لبنان صرخة مدوية ضد التسلط والقهر

لفت النائب ​زياد الحواط​ في كلمة له خلال استضافة بلدية ​ستراسبورغ​ في ​فرنسا​، ​مدينة جبيل​ - ممثلة ​لبنان​ - للمشاركة كضيف شرف في افتتاح السوق الميلادي العالمي، إلى انه "يحيي لبنان اليوم عيد استقلاله ال76 واشدد في المناسبة على ضرورة ترسيخه وتثبيته وتعزيز مناخ الحرية والتغيير في زمن ​الثورة​ الذي نعيشه. واقف بينكم اليوم ناقلا الى ستراسبورغ نشيد الثورة والحرية الذي ينشده الأحرار في وطني لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي . ما يجري في لبنان اليوم ثورة حقيقية اطلقها ​الشعب اللبناني​، وصرخة مدوية ضد التسلط والقهر وغياب ​الدولة​ وتراجع حكم القانون والعدالة، ان ​الشباب اللبناني​ قرر صناعة مستقبله بأيديه، وكلي امل في أن لبنان الجديد، لبنان الحرية والقانون و​الجمهورية القوية​ سيولد نتيجة هذه الثورة".

وحمل الحواط تحية من جبيل "مدينة الحرف والحضارة التي تتطلع الى فرنسا بحب ومودة". وقال: "احمل اليكم منها ارادة اهلها وجميع اللبنانيين باستمرار ​الحياة​ والفرح رغم كل ما يجري، والرغبة بتعزيز اواصر الصداقة والتعاون بين مدينتينا: ستراسبور وجبيل".

وأكد ضرورة ترسيخ التعاون اللبناني - الفرنسي من خلال التعاون بين مدينتينا: جبيل وستراسبورغ، وقال: "كلنا امل في مزيد من المشاركات والخطوات الثنائية. وعاشت الصداقة اللبنانية - الفرنسية . وعاشت سترابورغ. عاشت جبيل".