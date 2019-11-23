الحواط: ما يجري في لبنان صرخة مدوية ضد التسلط والقهر

لفت النائب زياد الحواط في كلمة له خلال استضافة بلدية ستراسبورغ في فرنسا، مدينة جبيل - ممثلة لبنان - للمشاركة كضيف شرف في افتتاح السوق الميلادي العالمي، إلى انه "يحيي لبنان اليوم عيد استقلاله ال76 واشدد في المناسبة على ضرورة ترسيخه وتثبيته وتعزيز مناخ الحرية والتغيير في زمن الثورة الذي نعيشه. واقف بينكم اليوم ناقلا الى ستراسبورغ نشيد الثورة والحرية الذي ينشده الأحرار في وطني لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي . ما يجري في لبنان اليوم ثورة حقيقية اطلقها الشعب اللبناني، وصرخة مدوية ضد التسلط والقهر وغياب الدولة وتراجع حكم القانون والعدالة، ان الشباب اللبناني قرر صناعة مستقبله بأيديه، وكلي امل في أن لبنان الجديد، لبنان الحرية والقانون والجمهورية القوية سيولد نتيجة هذه الثورة".
وحمل الحواط تحية من جبيل "مدينة الحرف والحضارة التي تتطلع الى فرنسا بحب ومودة". وقال: "احمل اليكم منها ارادة اهلها وجميع اللبنانيين باستمرار الحياة والفرح رغم كل ما يجري، والرغبة بتعزيز اواصر الصداقة والتعاون بين مدينتينا: ستراسبور وجبيل".
وأكد ضرورة ترسيخ التعاون اللبناني - الفرنسي من خلال التعاون بين مدينتينا: جبيل وستراسبورغ، وقال: "كلنا امل في مزيد من المشاركات والخطوات الثنائية. وعاشت الصداقة اللبنانية - الفرنسية . وعاشت سترابورغ. عاشت جبيل".
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