3 قتلى في هجوم على مركز للشرطة في كولومبيا

اسماء السيد - كالي: أعلنت بلدية سانتاندر دي كيليشاو في جنوب غرب كولومبيا، عن مقتل ثلاثة شرطيين، وجرح سبعة آخرين، الجمعة، في هجوم بقوارير غاز على مركز للشرطة في المدينة الواقعة في منطقة كاوكا، التي تشهد اضطرابات.
قال أمين سر البلدية خايمي أسبريا لوكالة فرانس برس "وقع اعتداء على مركز الشرطة بقوارير غاز أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى".
واستبعد اسبريا فرضية أن تكون لهذا الهجوم علاقة بالحركة الاحتجاجية التي تشهدها كولومبيا ضد الرئيس إيفان دوكي.
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