الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية

السبت 23 نوفمبر 2019

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.



وذكرت القيادة في بيان على موقعها يوم أمس الجمعة أن طائرة أمريكية غير مسلحة فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس أول أمس الخميس 21 نوفمبر.

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وتابع البيان أن القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث.

وتابعت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في بيانها إن عمليات طائراتها المسيرة تستهدف التقييم المستمر للوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرة إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحكومة.