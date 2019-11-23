الحزام الأمني بعدن ينفي اعتداءه على طاقم “العربية“.. وهذا ما حدث

السبت 23 نوفمبر 2019

أوضحت قيادة الحزام الأمني بالقطاع الثامن بمديرية الشيخ عثمان حول حادثة منع طاقم قناة العربية من تصوير مواقع أمنية في جولة ظمران، صباح الخميس.

وأفادت قيادة الحزام الامني بأنها تلقت صباح يوم الخميس، بلاغا من عمليات الحزام الأمني بالشعب يمنع فيه إعطاء اي معلومات أمنية لأي جهة، وبناء على بلاغات أمنية سابقة يمنع تصوير نقاط التفتيش والمواقع الأمنية والعسكرية بدون تصريح وبلاغ عملياتي.

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وأضافت أنه وبعد مرور نصف ساعة من تلقي البلاغ قام طاقم إعلامي يتبع قناة العربية بالنزول إلى موقع نقطة تفتيش تتواجد في جولة ظمران وقاموا بالتصوير قبل أن يتم منعهم من قبل أفراد النقطة وابلاغ عمليات الحزام الأمني التي وجهت بايقافهم حتى يتم التعريف عنهم والتحقق من التصريح الذي بحوزتهم والصادر من إدارة أمن عدن.

وتابعت قيادة الحزام الامني بقطاع الشيخ عثمان توضيحها، حيث أكدت بأنه لم يتم الاعتداء على افراد طاقم القناة بحسب ماتناولته بعض وسائل الإعلام، وماحدث بالضبط كان مجرد توقيف حسب توجيهات عمليات الحزام الأمني بالشعب التي تحققت لاحقا من التصريح الذي بحوزتهم وتم إطلاق سراحهم.