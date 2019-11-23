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التحالف يقصف مواقع وتجمعات للمليشيا في حرض بحجة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 23 نوفمبر 2019

قصفت مقاتلات التحالف العربي، في وقت متأخر من مساء أمس، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية تعرضت لقصف جوي عنيف.

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وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية التي شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.

 

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