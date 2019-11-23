- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأجهزة الأمنية تقبض على لصين نهبا مواطنًا بالمكلا والان مع التفاصيل
السبت 23 نوفمبر 2019
تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة بحضرموت من القبص على لصين أقدما على نهب أحد المواطنين بالمكلا.
وتشير التفاصيل إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بتعرض مواطن للسرقة من قبل لصين يستقلان دراجة نارية، بعدما قاما بخطف جواله خلال سيره أمام الأوس ميقا ماركت بالمكلا.
وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين وهما "ح.م.ح" و"ا.س.غ"، بعد أقل من 12 ساعة فقط من تلقي البلاغ بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأجهزة الأمنية تقبض على لصين نهبا مواطنًا بالمكلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.