الأجهزة الأمنية تقبض على لصين نهبا مواطنًا بالمكلا

السبت 23 نوفمبر 2019

تمكنت الأجهزة الأمنية بمدينة بحضرموت من القبص على لصين أقدما على نهب أحد المواطنين بالمكلا.



Advertisements

وتشير التفاصيل إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بتعرض مواطن للسرقة من قبل لصين يستقلان دراجة نارية، بعدما قاما بخطف جواله خلال سيره أمام الأوس ميقا ماركت بالمكلا.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على المتهمين وهما "ح.م.ح" و"ا.س.غ"، بعد أقل من 12 ساعة فقط من تلقي البلاغ بعد الاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادثة.