شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. اختتام دورة الإسعافات الأولية بالمعهد التقني الصناعي بالمكلا والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 اختتمت بالمعهد التقني الصناعي - شارع البلده دورة الإسعافات الأولية التي تأتي برعاية كريمة من الدكتور عبدالباقي علي الحوثري مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت وبتمويل من شركة الجيش فارما وإشراف إدارة السلامة والصحة المهنية .

Advertisements وفي ختام الدورة الذي شارك فيها عدد من طلاب المعهد بجميع التخصصات ومن مختلف مناطق مدينة المكلا ، تحدث عوض وحدين عن هذا البرنامج الذي كان يستهدف الشباب بشكل خصوصي لكي يتم تعريف الطلاب بضرورة معرفة الإسعافات الأولية وكذا الجوانب الصحية. شاكرا كافة الجهود التي بذلتها شركة فارما وايضا جهود مكتب الوزارة المتمثلة بالدكتور/ عبدالباقي علي الحوثري .

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