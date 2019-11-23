العثور على جثة شخص قضى طعناً بالسكين داخل صندوق سيارته في كربلاء

أفاد مصدر أمني في كربلاء، السبت، بالعثور على جثة شخص قضى طعناً بالسكين داخل صندوق سيارته وسط المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن قوة أمنية "عثرت على جثة شخص قضى طعناً بالسكاكين ملقاة داخل صندوق سيارته في منطقة حي الحسين وسط كربلاء".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ اللازم".
يذكر أن محافظة كربلاء (100 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنيا، لكنها تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف تستهدف مدنيين وعناصر قوات أمنية، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ اللازم".
يذكر أن محافظة كربلاء (100 كم جنوب العاصمة بغداد)، تعد من المحافظات المستقرة أمنيا، لكنها تشهد بين فترة وأخرى أعمال عنف تستهدف مدنيين وعناصر قوات أمنية، فيما تعتقل القوات الأمنية مطلوبين للقضاء خلال عمليات أمنية تنفذها في مناطق متفرقة من المحافظة.
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