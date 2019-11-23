البنتاغون: فقدان طائرة تابعة للجيش الأميركي فوق ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، فقدان طائرة بلا طيّار تابعة للجيش الأميركي كانت تحلق فوق ليبيا. وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة لأفريقيا (أفريكوم) في بيان بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن الطائرة غير المسلّحة "فقدت فوق طرابلس" الخميس، مضيفة أن هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها.



وأوضح البيان أن القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف"، متابعاً أن "هذه العمليّات ضرورية لمواجهة النشاط الإرهابي في ليبيا ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميّين المناسبين".

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