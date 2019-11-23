لجنة نيابية تبدي 'قلقها' من 'انقطاع' مدارس عن الدوام وتوجه دعوة إلى الحكومة

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "تتابع بقلق انقطاع بعض المدارس عن الدوام الرسمي على اعتبار أن التربية والتعليم حق من حقوق الانسان".

وأعلنت اللجنة "وقوفها بجانب كل من يطالب بتحسين ورفع مستوى التعليم في العراق"، مضيفة في الوقت نفسه أن "انقطاع طلبتنا عن الدوام في بعض الاحيان قد تؤثر على مستقبلهم التعليمي والتربوي، فهم مستقبل العراق المنشود وبهم يبنى الوطن".



وأشارت إلى أنه "يقع على عاتق الحكومة ووزارة التربية زيادة الاهتمام بواقع التربية والتعليم سواء عن طريق بناء المدارس أو توفير المستلزمات المدرسية لطلبتنا".

واختتمت اللجنة بيانها بالقول: "نطالب طلبتنا الأعزاء بالاهتمام بمقاعدهم الدراسية وضرورة المواظبة على الدوام باعتبارهم بناة المستقبل، فالعراق ينتظر منكم المزيد من العلم والتربية والتعليم، عليكم بمدارسكم وتعليمكم".