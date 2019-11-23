أعربت لجنة حقوق الإنسان النيابية، السبت، عن "قلقها" من "انقطاع" مدارس عن الدوام الرسمي، وفيما أكدت وقوفها بجانب كل من يطالب بتحسين ورفع مستوى التعليم في العراق، دعت الحكومة ووزارة التربية إلى زيادة الاهتمام بواقع التربية والتعليم.
وأعلنت اللجنة "وقوفها بجانب كل من يطالب بتحسين ورفع مستوى التعليم في العراق"، مضيفة في الوقت نفسه أن "انقطاع طلبتنا عن الدوام في بعض الاحيان قد تؤثر على مستقبلهم التعليمي والتربوي، فهم مستقبل العراق المنشود وبهم يبنى الوطن".
وأشارت إلى أنه "يقع على عاتق الحكومة ووزارة التربية زيادة الاهتمام بواقع التربية والتعليم سواء عن طريق بناء المدارس أو توفير المستلزمات المدرسية لطلبتنا".
واختتمت اللجنة بيانها بالقول: "نطالب طلبتنا الأعزاء بالاهتمام بمقاعدهم الدراسية وضرورة المواظبة على الدوام باعتبارهم بناة المستقبل، فالعراق ينتظر منكم المزيد من العلم والتربية والتعليم، عليكم بمدارسكم وتعليمكم".
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة نيابية تبدي 'قلقها' من 'انقطاع' مدارس عن الدوام وتوجه دعوة إلى الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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