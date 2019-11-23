اخبار العالم

الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 23 نوفمبر 2019

الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية

متابعات_الخليج 365

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا فقدان طائرة مسيرة غير مسلحة تابعة للقيادة فوق العاصمة الليبية طرابلس.

 

وذكرت القيادة في بيان على موقعها يوم أمس الجمعة أن طائرة أمريكية غير مسلحة فقدت فوق العاصمة الليبية طرابلس أول أمس الخميس 21 نوفمبر.

Advertisements

 

وتابع البيان أن القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تقوم حاليا بالتحقيق في الحادث.

 

وتابعت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا في بيانها إن عمليات طائراتها المسيرة تستهدف التقييم المستمر للوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف، مشيرة إلى أن عملياتها تتم بالتنسيق الكامل مع مسؤولي الحكومة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يعلن فقدان طائرة مسيرة فوق العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا